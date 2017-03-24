Рок-гёрл споют "Есенина" в Тюмени

Тюмень впервые примет софт-рок-группу из Екатеринбурга "92DAYS/92ДНЯ" в клубе "Сайгон" 14 апреля. И мы настойчиво рекомендуем Вам прийти на их концерт. Чтобы отстегнуться от рутинных мыслей и оторваться по рок-н-роллу.

О чём Вы думаете, слыша словосочетание "женская рок-группа"? Можем поспорить: либо в голове возникает яро феминистический образ "Бикини Килл", выписывающих нецензурные высказывания губной помадой на зеркалах в общественных туалетах, либо сериальные школьницы "Ранетки" с чёлками на всё лицо и текстами со смысловой нагрузкой типа "ты бросил меня, но я, между прочим, взлетаю". Но, давайте будем честными: что первый яркий пример не столь давнего прошлого, что более знакомый современникам - скорее успешные коммерческие, идеологические проекты, нежели творчество в чистом виде. А бэнд, о котором хочется рассказать, - совсем другая история.

"92DAYS/92ДНЯ" - стремительно развивающаяся, единственная на сегодня чисто женская рок-группа Екатеринбурга. Ни для кого не секрет, что родина Уральского рок-клуба - целая кузница музыкальных коллективов с женским вокалом, творящих в самых разных стилях. Но когда на всех фронтах сцены задействованы одни девчонки - это уже интереснее. Соло-гитара, бас-гитара, ударные и вокал - с женским лицом и духом. Неизбитое весьма явление.

Скептик фыркнет: "Ой, понятно. Как в "Блестящих": молодые, красивые, стройные, остальное побоку. Поют-то хоть живьём?..". И поют живьём, и играют, и танцуют! Живее всех живых, выходя на сцену. Какого бы уровня ни было мероприятие, выступают так, словно завтрашнего дня не будет. Словно любимей людей, что в зале, нет никого. И публика это чувствует. "Необычные, прямо крутые! Концентрат энергии!" - говорят зрители, услышав впервые. А кто уже знаком с творчеством, подходят к сцене перед сетом и спрашивают: "А "Есенина" сыграете?..".

"Есенин" - визитная карточка "92DAYS/92ДНЯ". Песня не новая, но с годами дошедшая до максимально атмосферного звучания. Ассоциативная музыка в сочетании с философским текстом вызывает у одних ностальгическую улыбку, у других - слезы... но равнодушным остаться не позволяет. Начинается стихотворением гитаристки и автора коллектива - Екатерины Журавлёвой:

"Засыпая, скучать по Есенину

В живом исполнении прошлого.

Пусть мы были друг другу не верные, -

Разрушили. Нет ни капли нарочного.

Нас накрыло волнами глубинными...

Растащило - мы с берега разного...

Без тебя уже выносимо мне.

А на память - мгновенья прекрасного."

Из трагичного размышления о разлуке, равносильной гибели, песня развивается в крик, разрывающий безысходность. Но, что рассказывать?.. Нужно услышать. "Есенин" из тех песен, смысл которых для каждого свой.

Новые песни группы порядком отличаются от тех, что писались в начале творческого пути "92DAYS/92ДНЯ". Теперь, если это и грусть, то грусть "на перспективу". Воспевается не состояние меланхолии, а шанс вырваться из неё, который даётся каждому. "Что ты смотришь на меня? Для расстрела - был бы повод! Пароход мой в никуда... Протянуть бы вечный провод!" - слова из песни "Пароход", припев которой ценители творчества девушек, да и первооткрыватели, поют на концертах всем залом. Легко запоминающееся, но глубокое: "Пой! Пой! Пой, мой пароход!" - покоряет сердца с первой ноты.

Как и многие рок-бэнды, начинали девчонки с каверов. И, несмотря на то, что в лайн-апах группы с каждым разом всё меньше "перепевок", поскольку группа жаждет творить и презентовать публике авторские треки, совсем от каверов они не ушли. С неистовым энтузиазмом уральские любители рока всегда ждут от них "Котика" (Ляпис Трубецкой), "Медведицу" (Мумий Тролль), "Муравейник" (Кино) и другие хиты, которым "92DAYS/92ДНЯ" дают второе дыхание своим оригинальным прочтением. И зал не принимает скептически - эти песни традиционно поются хором, словно границы между зрителем и сценой нет вовсе.

"Якоря не тронут дна. Мы плывём, нас только двое. Ты со мной: ничья, моя... Всё случится на прибое". Львиная доля творчества группы заполнена солью морских брызг, буйством непокорных волн, гранями скал и романтическим шумом прилива. Свободная, чувственная, эмоциональная "морская" тематика встречается во многих песнях, цепляя слушателей стихами, ритмами, рифами... Кажется, интриги уже достаточно, чтобы купить билет.

Встречаемся 14 апреля, Тюмень, клуб "Сайгон" (Харьковская, 59 "А"), 19:00. Вход - 450 (из которых 150 - проход, И 300 - депозит в баре)

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Ирина Осина