В регионе эпидситуация по ОРВИ и гриппу по-прежнему стабильная

По сведениям регионального управления Роспотребнадзора, эпидемиологический сезон 2016–2017 в Тюменской области характеризуется умеренной интенсивностью эпидпроцесса. Все зафиксированные случаи ОРВИ и гриппа были легкой и средней степени тяжести.

На сегодняшний день эпидемиологическая ситуация в регионе остается стабильной. На прошлой неделе заболеваемость ОРВИ среди всего населения области была ниже порогового уровня на 15%.

Лабораторный мониторинг показал, что циркулирующие в этом сезоне штаммы вирусов гриппа полностью совпадают со штаммами, вошедшими в состав сезонных вакцин против гриппа.