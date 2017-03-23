В регионе эпидситуация по ОРВИ и гриппу по-прежнему стабильная

12:43 23 марта 2017
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pixabay.com

По сведениям регионального управления Роспотребнадзора, эпидемиологический сезон 2016–2017 в Тюменской области характеризуется умеренной интенсивностью эпидпроцесса. Все зафиксированные случаи ОРВИ и гриппа были легкой и средней степени тяжести.

На сегодняшний день эпидемиологическая ситуация в регионе остается стабильной. На прошлой неделе заболеваемость ОРВИ среди всего населения области была ниже порогового уровня на 15%.

Лабораторный мониторинг показал, что циркулирующие в этом сезоне штаммы вирусов гриппа полностью совпадают со штаммами, вошедшими в состав сезонных вакцин против гриппа.

Теги: Роспотребнадзор , эпидемия , ОРВИ , грипп
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