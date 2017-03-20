Тюменцы купили более тонны продуктов компании "Золотые луга" на выставке "Продэкспо-2017"

Компания "Золотые луга" успешно выступила на выставке-ярмарке "Продэкспо-2017" в Тюмени, продав посетителям более тонны своих продуктов и получив награды за качество.

Так, в конкурсе среди товаропроизводителей на лучший продукт или услугу дипломом первой степени за высокие потребительские свойства отмечен кефир торговой марки "Золотые луга" с массовой долей жирности 2,5%, медаль получило масло крестьянское "Золотые луга".

На стенде АО "Золотые луга" посетители могли продегустировать и купить качественные молочные продукты. Особой популярностью пользовались натуральные сыры, оздоровительные продукты "Наринэ", "Ацидофилин" и "Биопростокваша", выпускаемые на заводе "Золотые луга" под торговой маркой "Живи здорОво!".

Напомним, что 22 марта "Золотые луга" подведут итоги розыгрыша недельного запаса молочной продукции среди посетителей выставки выставке "Продэкспо-2017". Чтобы стать участником конкурса, нужно было сфотографироваться с ростовой куклой "Ацидофилин" во время выставки и выставить фото в инстаграм с хэштегами #золотыелуга #ацидофилин72.