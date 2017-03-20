В Тюмени эвакуируют автомобили с парковочных мест для инвалидов

Фото: ГИБДД по Тюменской области

В минувшую субботу ГИБДД, члены тюменской организации Всероссийского общества инвалидов и волонтеры клуба "Дзержинец" провели акцию у ТРЦ "Гудвин". Они встали на места для парковки инвалидов с обращениями: "Нас больше, чем вы думаете", "Это ваше место?", "Не торопитесь занять это место!".

"Казалось бы, на этой огромной парковке масса мест для инвалидов, но самые близкие к входу в торговый центр занимают, как правило, таксисты. Людям на протезах и инвалидных колясках приходится парковаться за десятки метров от обозначенной территории. Не все знают, что обычное парковочное место — уже место для парковки инвалидов, поэтому здесь человеку на инвалидной коляске просто не выбраться из автомобиля", — прокомментировали акцию в пресс-службе региональной автоинспекции.

До конца марта в Тюмени ГИБДД обследует все парковочные места для инвалидов на соответствие существующим стандартам в области организации дорожного движения.

Как отметили очевидцы, через десять минут после окончания акции на месте для инвалидов припарковался первый таксист. Машину эвакуировали.