Тюменская folk-metal-группа отправилась на гастроли

Тюменская folk-metal-группа Aeterna проводит гастрольный тур в честь ежегодного ирландского праздника Дня святого Патрика. Музыканты уже выступили в Кургане, Екатеринбурге, в скором времени отправятся в Сургут, а затем дадут концерт в тюменском "Байконуре".

Мини-турне стартовал 17 марта в курганском пабе. 18 марта тюменскую группу встречали в Екатеринбурге в рамках фестиваля традиционной ирландской музыки. Вместе с Aeterna выступили коллектив Each Uisce и фолк-клан "Райдо".

24 марта пройдет концерт в Сургуте. 25 марта тур завершится в Тюмени выступлением в клубе "Байконур", который вернулся в здание на Максима Горького, пишет ИА "Тюменская линия".

"Это будет яркий и большой праздник. Помимо нас выступят еще три прекрасных коллектива: боевые баллады викингов и тысячелетние молитвы крестоносцев исполнит Gilead, а группа Drinking Pumpkins, также как и в Екатеринбурге, разделит с нами сцену и сыграет свои композиции. Дополнят концерт ирландские танцы школы Celtic Fox", - добавила музыкант группы Aeterna Алена Дубровина.

На последний концерт в весеннем гастрольном туре группы Aeterna собираются зрители из соседних городов. Житель Кургана Юрий Иванов рассказал, что не успевает на концерт в своем городе, поэтому приедет на большой праздник 25 марта в Тюмень.

"Жду мощного многолюдного действа с кучей движухи и танцев!", - заявил он.