В Тюмени состоится окружной смотр-конкурс казачьих классов

VI смотр-конкурс "Лучший казачий кадетский класс Уральского федерального округа" пройдет в тюменском областном санаторном оздоровительно-образовательном центре "Витязь" в апреле. В ежегодных соревнованиях примут участие команды из шести регионов УФО, которым предстоит преодолеть семь конкурсных испытаний.

Как рассказали в комитете по делам национальностей Тюменской области, юные казаки продемонстрируют свои навыки по строевой подготовке, знания военной истории и традиций казачества, поучаствуют в конкурсе казачьей песни, пройдут военизированную командную эстафету. Также состоится атлетическое многоборье и соревнования по военно-прикладным видам спорта.

Команды, занявшие призовые места, наградят медалями, дипломами и ценными подаркам. Победитель молодежного казачьего первенства получит Переходящий Кубок полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе.

Отметим, конкурс на звание лучший казачий кадетский класс проходит в Уральском федеральном округе с 2012 года. Его учредителем стала комиссия УФО Совета при президенте России по делам казачества. В 2017 году организаторами мероприятия выступит правительство Тюменской области и Южно-Тобольское отдельское казачье общество.