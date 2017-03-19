Тюменские ветеринары поддерживают раннюю стерилизацию домашних питомцев

Ветеринары напоминают тюменцам о необходимости стерилизации собак и кошек. По словам специалистов, это избавит животных от ежесезонных мучений, связанных с поиском пары, а также будет способствовать долголетию домашнего любимца.

" Доказано, что ранняя кастрация и стерилизация собак и одомашненных представителей семейства кошачьих позволяет им жить дольше. По данным зарубежных ветеринаров США и Европы, чем раньше выполнена процедура, тем меньше вероятность у животного онкологических заболеваний", - отметил ветеринарный врач клиники "Ветком" Игорь Коморников.

По его словам, многие владельцы напрасно жалеют своих котов и кошек, пичкают животных гормональными препаратами, призванными успокоить романтический настрой животных. Регулярное применение таких лекарств может привести к различным новообразованиям, в основном злокачественного характера, и вредны для их печени.

При этом стоимость операции по кастрации и стерилизации животных в Тюмени невысокие: процедура для кошачьих и пса весом до 10 кг обойдется максимум в 2 тысячи рублей, собак более крупных пород – 4-6 тысяч рублей, пишет "Тюменская область сегoдня".