Тюменских фотографов приглашают на мастер-класс

Мастер-класс для тюменцев проведет фотограф с 20-летним стажем Андрей Калачан. Он раскроет секрет создания шедевров и поделится наблюдениями за психическими процессами во время съемок, пишет портал "Мегaтюмень".
Мастер-класс будет полезен как увлеченным фотолюбителям, так и профессионалам, которые хотят найти свой стиль, а также всем, кто так или иначе занимается визуальным творчеством. Слушатели узнают, каковы базовые принципы построения композиции, как найти ключ к свободе самовыражения, как убрать помехи, которые мешают фотографу видеть, и как войти в состояние, в котором сама реальность помогает создать хороший кадр.
Также эксперт расскажет, почему при взгляде на произведение искусства люди нередко произносят фразу "В этом что-то есть", и объяснит, что подразумевается под этим "что-то".
Любителей и профи фотографии ждут 18 марта в коворкинге "Моя территория" (ул. Ванцетти, 1) с 20:00 до 22:00. Вход свободный, но количество мест ограничено.
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