В Тюменском районе готовят новые генпланы поселений

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До конца 2018 года в Тюменском районе утвердят новые генеральные планы поселений, разрабатываемые на ближайшие двадцать лет. В них учтут данные о землях сельхозназначения и лесного фонда и отразят сведения об инвестиционных площадках, территориях рекреационного назначения и перспективной жилой застройки.

Развитие территории в соответствии с генеральными планами накануне обсудили губернатор области Владимир Якушев, глава Тюменского района Светлана Иванова и руководители регионального главного управления строительства.

"Необходимо исправить те ошибки, которые были допущены при формировании земельной политики в Тюменском районе ранее. Добросовестные инвесторы должны приобретать участки за реальные деньги, а не переплачивать в разы, и новые генеральные планы должны позволить избежать спекулятивного спроса на землю", — отметил Якушев.

Вопросом разработки генеральных планов занимается главное управление строительства Тюменской области. Ознакомиться с проектами документов, размещенными для согласования в трехмесячный срок с Российской Федерацией, можно будет в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования. После этого генеральные планы будут рассматриваться на публичных слушаниях от одного до трех месяцев. В течение этого времени в каждом населенном пункте проведут выставки генпланов. Все замечания и предложения жителей муниципалитета, высказанные на слушаниях, рассмотрят, после чего документы вступят в силу.

В Переваловском муниципальном образовании генеральный план уже утвердили. До конца этого года утвердят планы еще восемнадцати МО, а в 2018-м оставшихся четырех.