Связисты и медики увеличили оперативность "Скорой помощи"

Жители 75 населенных пунктов Тюменского района смогут получать медицинскую помощь еще быстрее: теперь автомобили Станции скорой помощи будут отслеживать наличие пробок, медики будут узнавать о новых вызовах и оперативно получать данные о пациентах прямо в дороге. Связисты "МегаФона" настроили медицинских работников на волну высокоскоростного 4G-интернета.

Оператор выиграл тендер на предоставление услуг сотовой связи и мобильного интернета Станции скорой медицинской помощи Тюменской области. В рамках контракта более 160 SIM-карт "МегаФона" обеспечивают надежный сигнал для 100% выездных бригад медработников.

SIM-картами "МегаФона" оснастили и автомобили скорых, что дает возможность использовать данные об их передвижениях в системах ГЛОНАСС и GPS. Связь оператора также передает данные в планшетных компьютерах, которыми обеспечен транспорт скорой помощи. Специально разработанная программа для медиков и высокая скорость сети четвертого поколения позволяют в режиме онлайн узнавать о новых звонках, поступающих диспетчеру, строить оптимальные маршруты с учетом загруженности дорог и сообщать о состоянии больного и статусе вызова. Данное решение реализовано не только в столице региона, но и в Тюменском районе, включая поселки Боровский, Винзили, Богандинский, сёла Каскара, Ембаево.

"Оперативность выезда бригад на экстренные случаи, когда время приезда врачей влияет непосредственно на устранение угрозы жизни пострадавшего, зависит от количества вызовов в данный момент и машин, корректности названного адреса и симптомов больного. Уже четвертый год тюменская станция скорой медицинской помощи передает вызовы бригадам на компьютерный планшет, что занимает более 60 процентов от всех передаваемых вызовов, 5% - по рации, остальные медики получают на подстанции от диспетчеров. Одним из наиболее важных моментов при передаче вызова бригаде является наличие качественной сотовой связи и быстрого мобильного интернета, которые не подведут в нужный момент. Именно такие услуги нам представляет МегаФон", - отмечает пресс-секретарь департамента здравоохранения Тюменской области Александра Малыгина.

"Мы чувствуем сопричастность к деятельности медицинских работников и осознаем всю возложенную на нашу компанию ответственность. Улучшая характеристики мобильного интернета, расширяя зону действия сети, мы стремимся обеспечить лучшее покрытие, и делаем это, в первую очередь, именно для помощи людям", - говорит руководитель по развитию корпоративного бизнеса компании "МегаФон" в Тюмени Анастасия Васильева.