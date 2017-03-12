Тюменские школьники учатся с помощью кино

15:24 12 марта 2017
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| Фото: static.wixstatic.com

В школах Тюменской области проходят образовательные встречи со школьниками и их родителями в рамках программы международного кинофестиваля "Ноль плюс".

В Казанском районе будет организована творческая встреча с жителем села Казанское Александром Вахриным, который сыграл главную роль в одном из фильмов киношколы. Также ученики посмотрят фильмы, созданные в рамках фестиваля. В Тобольске школьникам расскажут о программе "Ноль плюс" по кинопедагогике и также продемонстрируют фильм. Подобные встречи уже прошли в Успенке и Омутинском.

По словам директора по связям с общественностью и международным отношениям фестиваля "Ноль Плюс" Александра Школенко, только в 2016 году было проведено 250 киноуроков для школьников, учителей и родителей в городах и селах России. Во время нестандартных занятий ученики начальной школы проявляют большую активность: с интересом смотрят фильмы, задают разные вопросы, пишет "Вcлух.ру".

Теги: школы , фестиваль , уроки , кино , обучение , образование
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