Март в Тюмени будет насыщен театральными премьерами и звездными концертами

В Тюмени в марте состоится множество культурных мероприятий: ожидается сразу несколько театральных премьер, долгожданных классических концертов и выступлений звезд российской эстрады. Тюменское концертно-театральное объединение совместно с проектом "Афиша Тюмени" разработали топ самых интересных событий начала весны, чтобы каждый мог составить собственную культурную программу.

Так, первый весенний месяц подарит тюменцам и тоболякам театральные премьеры. 1 и 2 марта в малом зале Тюменского драматического театра состоится показ комедии ужасов "Грязнуля", которая была создана в рамках фестиваля-лаборатории "КиноТеатр-2016". 4 марта - дебютное выступление артистов Тюменского театра кукол с постановкой "Наш необыкновенный концерт". В первые весенние выходные, 4 и 5 марта, свою премьеру представит Тобольский драматический театр имени П.П. Ершова – спектакль "Три мушкетёра" по мотивам романа Дюма. А к концу месяца еще одну новую постановку готовит Тюменский драмтеатр: первый показ комедии "Смешные деньги" Рэя Куни состоится 24 марта.

В Тюменской филармонии продолжится первый фестиваль народного искусства "Русская весна". С концертами выступит Тюменский симфонический оркестр и оркестр "Камерата Сибири", а также приглашенные музыканты и коллективы. Во дворце культуры "Нефтяник" март будет богат на грандиозные концерты: Стас Михайлов, "Чайф", Ёлка – далеко не весь список звезд, которые посетят Тюмень в ближайший месяц.

Ознакомиться с топом мероприятий от Тюменского концертно-театрального объединения и проекта "Афиша Тюмени" можно в социальных сетях: https://vk.com/afisha_kto. Для удобства навигации по группе проект предлагает календарь событий и меню хэштегов, по которым легко найти информацию о различных событиях.