Упражнения в гамаке помогают тюменским инвалидам реабилитироваться

Тюменский областной центр реабилитации инвалидов в 2017 году внедрил новый метод адаптивной физической культуры для детей с инвалидностью и особенностями здоровья – флай-гимнастику, рассказали в пресс-службе губернатора.

Занятия эффективны для ребят с ДЦП, задержкой речевого развития, нарушением слуха, но посещать их могут дети с любыми диагнозами. Метод основан на комплексе индивидуальных физических упражнений в гамаке, который изготовлен по заказу из специального полотна в Перми. Он надежно прикреплён к потолку, что позволяет приподнять ребенка частично или полностью над полом.

Новое направление поможет нормализовать работу вестибулярного аппарата, снять нагрузку с позвоночника, избавить ребенка от сутулости, зажатости в шейном отделе и напряжения в пояснице, развить гибкость, ловкость и координацию движений, усилить кровообращение мозга, улучшить концентрацию внимания, память и психологическое

состояние.

По словам специалиста по методической работе Екатерины Секисовой, рассматривается вариант сделать занятия флай-гимнастикой доступными для всех желающих на платной основе.