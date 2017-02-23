К тюменскому проекту "Мы – потомки героев" присоединяется все больше школ

Тюменский проект "Мы – потомки героев" набирает обороты. Все больше ребят региона принимают участие в квестах, мастер-классах, уроках мужества, которые проводятся в школах и техникумах, рассказали в пресс-службе губернатора Тюменской области.

В рамках проекта школьники собирают информацию о фактах, личностях и событиях Великой Отечественной войны. Следить за развитием движения можно в группе "Мы – потомки героев" в социальной сети "ВКонтакте". Здесь размещаются видеоролики, учебные фильмы, опросы, анонсы и отчеты о мероприятиях.

В рамках проекта "Мы-потомки героев" и совместно с "Бессмертным полком" и Российским движением школьников юные тюменцы узнают о своих героях-земляках, связываются со школьниками городов, которые они защищали и собирают письма от благодарных потомков. Добрые весточки участники акции в преддверии праздников и памятных дат передадут тюменским ветеранам.

"Сегодня так много ура-патриотизма и невежества в вопросах истории, что становится страшно: часто это не настоящая история, а мифологизация. Важно сохранять память обо всем: о победах и о поражениях, о достижениях и трагедиях обычного человека, попавшего в мясорубку истории", - считает и.о. завкафедрой теории и истории журналистики ТюмГУ Ольга Петрова.