Мужчины с Марса, женщины с Венеры: версия связистов

Мужчины проводят время в соцсетях "ВКонтакте" и Facebook, а женщины - в "Одноклассниках" и Instagram. К такому выводу пришли эксперты уральского "МегаФона", исследовав мобильные предпочтения миллионов клиентов компании в преддверие 23 Февраля и 8 Марта.

С мобильных устройств в сети "ВКонтакт" и Facebook выходит на 20-25% больше мужчин, а в "Одноклассниках" и Instagram на 15% больше женской аудитории.

Сильный пол чаще зависает в мобильном интернете и скачивает больше трафика. Среднемесячный объем информации из глобальной сети у мужчин на 35% больше, чем у дам.

"Мужчины активнее пользуются 4G и интересуются новыми технологиями. В месяц они скачивают более 4,5 миллиона гигабайт. Этого объема хватит, чтобы посмотреть любимый многими фильм "Место встречи изменить нельзя" 560 тысяч раз", – отмечает директор по развитию бизнеса на массовом рынке компании "МегаФон" на Урале Сергей Алферов.

Статистика голосовых вызовов доказывает, что мужчины предпочитают звонить и общаться по делу. Дамы звонят меньше, но их беседы продолжительнее. В среднем на мужчину в месяц приходится 153 разговора продолжительностью 2 минуты. У обладательницы мобильного телефона 140 вызовов длительностью почти 3 минуты. Чаще всего инициатором мобильного общения становится сильный пол: ежемесячно мужчина совершает в среднем на 11 исходящих вызовов больше.

Пользователи мобильной связи независимо от пола чаще подключают пакетные тарифы, куда входят минуты и мобильный интернет по всей России по доступной цене. Размеры унисекс – "Все включено S" и "Все включено M", а вот вариант L наиболее популярен среди мужчин.