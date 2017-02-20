С чего начинают мобильный разговор уральские мужчины

Уральские мужчины придерживаются творческого подхода в решении мобильных вопросов. По данным аналитиков "МегаФона", мужчины - абоненты оператора - чаще женщин устанавливают мелодии вместо стандартных телефонных гудков.

В преддверии Дня защитника Отечества связисты обнародовали портрет пользователя услуги "Замени гудок". Как оказалось, подключать мелодию вместо гудков на Урале большая прерогатива мужчин, чем женщин. Чаще других сервис выбирают абоненты в возрасте от 18 до 25 лет и от 30 до 36 лет.

Топ-популярных мелодий на Урале возглавляют:

"Там за туманами" - ЛЮБЭ

"Вдвоем" - Наргиз и Максим Фадеев

"Калым" - Мурат Тхагалегов

"Что такое осень" - ДДТ

"Экспонат" - Ленинград

Интересно, что мужчины, как правило, предпочитают раз в месяц обновлять мелодию, женщины в своих предпочтениях более постоянны – не чаще одного раза в квартал.

25% пользователей услуги вместо гудка устанавливают шутки и анекдоты. Среди самых популярных на Урале:

"Ало кисунь, ты уже здесь?" - группы Ленинград

"Зацените важное разъяснялово" - СуперМедиа

"Россия-матушка" - Прикол Студия

"Все больше жителей Урала предпочитают начинать разговор с собеседником с любимых мелодий: за последние 12 месяцев популярность услуги "Замени гудок" в нашем регионе выросла в 2,5 раза. Среди общего количества абонентов данного сервиса мужчин почти на 20 тысяч больше, чем женщин" - отметил директор по развитию бизнеса на массовом рынке "МегаФона" на Урале Сергей Алферов.

Тюменская область вошла в пятерку регионов Уральского филиала компании "МегаФон", где абоненты чаще других устанавливают мелодии или шутки вместо обычных телефонных гудков, которые слышат звонящие.

В преддверии Дня защитника Отечества, абоненты "МегаФона" могут подключить бесплатно "тест драйв" услуги "Замени гудок" в течение 7 дней, набрав короткую команду *707#. С восьмого дня и все последующие стоимость пользования услугой составит 2,5 руб. в сутки.

Также клиенты оператора могут установить себе понравившуюся мелодию как у друга с сервисом "Копирование одной кнопкой", для этого достаточно позвонить другу и нажать клавишу "звёздочка", пока звучит музыка. Подробности на сайте www.megafon.ru.