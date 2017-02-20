Молодых и успешных ждут на кастинге дебютантов Венского бала

Благотворительный Венский бал в Тюмени пройдет 20 мая в ДК "Нефтяник". Это грандиозное по красоте и значению событие ежегодно проводит фонд "Сотвори из жизни шедевр" при поддержке правительства Тюменской области.

Рейтингом Geometria awards Венский бал признан лучшим светским мероприятием 2016 года.

Главное украшение бала – дебютанты. Это успешные и перспективные молодые люди и девушки с активной гражданской позицией, отличники учебы и спорта, общественные деятели, лидеры мнений, лауреаты конкурсов и фестивалей. Создание института дебютантов – одна из культурных миссий Венского бала. Становясь дебютантом, юные участники приобщаются к мировому культурному наследию и подписывают специальный кодекс, ведь именно образованная молодежь является движущей силой нашего общества.

Постановку выхода, польки и первого вальса дебютантов будет готовить Алексей Литвинов, заслуженный тренер РФ, тренер ансамбля "Формейшн Вера", чемпионов Мира и Европы по бальным танцам. Кастинг дебютантов состоится 28 февраля, заявки на участие принимаются до 25 февраля, заполнив анкету под кнопкой "Стань дебютантом".