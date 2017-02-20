Потепление пришло в Тюмень надолго

По прогнозу виртуальных синоптиков, с сегодняшнего дня в Тюмени заметно потеплеет, и до конца этой недели столбик термометра в дневное время будет стремиться к нулевой отметке.

Сегодня, 20 февраля, ожидается до минус 5 градусов и небольшой снег. Ночью температура продолжит расти, а на следующий день она достигнет плюс 1 градуса. В среду и четверг в светлое время суток синоптики обещают около нуля градусов, без осадков.

С четверга по субботу временами будет проходить снег, температура составит около 2 градусов ниже нуля, а в воскресенье воздух днем прогреется до 4 градусов тепла, пройдет снег с дождем.