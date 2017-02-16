Нефтеюганск встретил Тобольский драмтеатр аншлагом

Тобольский драматический театр им. П.П. Ершова побывал на гастролях в Нефтеюганске (ХМАО-Югра). 11 и 12 февраля актеры представили сразу несколько спектаклей из репертуара. Зрители встретили артистов аншлагом.

Тоболяки показали в зрительском зале КЦ "Обь" три постановки: комедию "Ханума", сказку для детей "День рождения кота Леопольда" и vintage-комедию "Квадратура круга". На спектаклях в общей сложности побывало более полутора тысяч зрителей. Каждый показ сопровождался аншлагом, со сцены и из зрительского зала шла энергетика жарких объятий друзей.

Организаторы гастролей, группа компаний "Аленсио", также организовали в фойе культурного центра фотовыставку, посвященную старейшему театру Сибири.

"Тобольский драмтеатр не давал спектакли в Нефтеюганске вот уже 20 лет. Теперь гастроли к северным соседям будут проходить регулярно. С нетерпением будем ждать новых встреч!", - отметил директор Тобольского драматического театра им. П.П. Ершова Евгений Пономарёв.

Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области “Тюменское концертно-театральное объединение” создано 7 апреля 2014 года. В структуре ТКТО объединились пять государственных учреждений культуры: Тюменская филармония, Тюменский театр кукол, Большой Тюменский драматический театр, Тобольский драматический театр имени П.П. Ершова, Дворец культуры “Нефтяник” имени В.И.Муравленко. Генеральный директор объединения – Юлия Шакурская.