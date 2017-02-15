Тюменский филармонический оркестр исполнит с известным скрипачом произведения Арама Хачатуряна

Тюменский филармонический оркестр и скрипач Карэн Шахгалдян исполнят произведения великого композитора Арама Хачатуряна на концерте в Тюменской филармонии 17 февраля. Начало - в 19.00.

"Вихрем врывается в зал бурная мелодия восточного танца, с первого такта она захватывает слушателя, увлекает своей стремительностью – такая атмосфера будет царить в концертном зале им. Ю. Гуляева", - обещают организаторы.

Слыша сложные симфонические и камерные сочинения Хачатуряна, трудно поверить, что этот блестящий мастер композиции, профессор Московской консерватории, до 19 лет не знал нотной грамоты, не слышал симфонического оркестра, не бывал в оперном театре.

О себе Арам Ильич говорил: "Я человек грустный". И, несмотря на это, он создавал музыку огромной экспрессии, мощи, жизнерадостной силы, утверждающей жизнестойкость радости бытия и красоты.

17 февраля гости Тюменской филармонии услышат гениальное творение композитора – скрипичный концерт. О его создании Арам Хачатурян писал:

"Летом 1940 года я был на даче под Москвой. Мы с женой ожидали рождения сына. Очень мне хотелось, чтобы родился именно сын. И это состояние окрыленности, упоения жизнью перешло в музыку".

Прозвучит и музыка балета "Спартак". Солировать в этот вечер будет артист ансамбля "Трио имени Хачатуряна" Карэн Шахгалдян.

"Красивый звук, тонкий вкус, владение стилями и прекрасная техника позволяют ему справляться с самыми трудными музыкальными произведениями. Ни один совет педагога Карэн не воспринимает механически: пропуская их через сердце и голову, он воспроизводит свое отношение к исполняемому произведению", – сказал о музыканте российский дирижер и скрипач Александр Слуцкий.

Справка. Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области "Тюменское концертно-театральное объединение" создано 7 апреля 2014 года. В структуре ТКТО объединились пять государственных учреждений культуры: Тюменская филармония, Тюменский театр кукол, Большой Тюменский драматический театр, Тобольский драматический театр имени П.П. Ершова, Дворец культуры "Нефтяник" имени В.И. Муравленко. Генеральный директор объединения – Юлия Шакурская.