Тюменцам расскажут, как найти свое предназначение

НR-консультант, доцент кафедры социальной психологии Тюменского государственного университета Мария Богданова накануне Дня всех влюбленных проведет интерактивную лекцию в коворкинге "Моя территория", где расскажет, обязательно ли любить свою работу и как найти свое предназначение.

Эксперт обещает опровергнуть и подтвердить несколько мифов про работу-хобби, карьерные высоты, вдохновение и достижения, пишет "КП-Тюмень".

Мария расскажет о завышенных и заниженных ожиданиях при поиске работы и важности постановки долгосрочных целей в начале своего карьерного пути. Также слушатели узнают о возможностях профориентационных тестов и о том, что все-таки важнее – дисциплина или мотивация.

Вход свободный. Гостей ждут в понедельник, 13 февраля, в коворкинге "Моя территория" (ул. Ванцетти, 1) с 17:30 до 18:30. Необходима предварительная регистрация по телефону 68-96-96.