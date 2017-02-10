На трассе Тюмень-Тобольск теперь можно смотреть видео онлайн

Дорогу в духовную столицу Сибири усилили надежным сигналом связи. "МегаФон" завершил масштабный проект по улучшению покрытия трассы Тюмень-Тобольск. Оценить новое качество услуг могут и автолюбители, и 60 000 человек, проживающие в зоне действия новых объектов связи.

Количество базовых станций на маршруте увеличено на 20%. Теперь на протяжении всего пути из Тюмени в Тобольск абоненты "МегаФона" могут беспрерывно пользоваться мобильным Интернетом в сети третьего поколения: смотреть онлайн-фильмы, читать электронную почту, социальные сети и мессенджеры.

"Трасса P404 является единственной федеральной дорогой, соединяющей Тюменскую область с ХМАО. Кроме того, в Тобольске нет собственного аэропорта, добираться туда удобнее всего на автотранспорте.Мы сделали все возможное, чтобы этот путь стал комфортен для путешественников. Сейчас можно поддерживать связь на протяжении всей поездки: 97% автодороги находится в зоне действия сети МегаФон", - говорит руководитель по инфраструктуре Тюменского отделения компании "МегаФон" Вадим Пипченко.

Это направление очень популярно: каждый час выходит автобус с автовокзала и запущена ежедневная электричка. К тому же Тобольск, названный духовной столицей Сибири, привлекает большой туристический поток: только за новогодние праздники здесь побывали более 15 000 гостей.