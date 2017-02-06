Филармония проводит конкурс для юных музыкантов. Лучшие сыграют с оркестром

Тюменская филармония, являющаяся структурным подразделением ГАУК ТО "Тюменское концертно-театральное объединение", и Тюменский государственный институт культуры объявили о проведении I областного конкурса среди юных музыкантов "Солист оркестра" на лучшее исполнение произведения с Тюменским филармоническим оркестром.

Творческий проект позволит выявить юные дарования, помочь их становлению и творческому развитию. Участвовать в нем могут учащиеся школ искусств Тюменской области, студенты Тюменского государственного института культуры и Тобольского колледжа искусств и культуры им. А.А. Алябьева.

Конкурс по специальностям фортепиано, струнные инструменты, духовые и ударные инструменты, народные инструменты, академический вокал пройдет в три тура.

В феврале в образовательных учреждениях стартует отборочный этап. В начале апреля конкурсанты исполнят по одному произведению в сопровождении концертмейстера на сцене колледжа искусств. Пятнадцать лучших исполнителей пройдут в финал, который запланирован на 6-7 мая. Претендентам на победу будет предоставлена 20-минутная репетиция с Тюменским филармоническим оркестром.

Результаты прослушивания станут известны 10 мая, а на следующий день в 19:00 в Тюменской филармонии состоятся гала-концерт лауреатов конкурса и награждение.

Подведение итогов конкурса проводится с учетом возрастных категорий и предусматривает присуждение звания лауреатов I, II, III степени и дипломантов.

Заявки на участие в конкурсе принимаются в оргкомитет до 20 марта 2017 года по адресу: Тюмень, ул. Республики, д. 152, каб. 1110, на электронный адрес: umc.art72@gmail.com или по факсу 8(3452) 20-16-16 - региональный учебно-методический центр развития системы дополнительного образования детей в сфере искусств Тюменской области. Дополнительную информацию можно получить по телефону оргкомитета конкурса (3452) 20-16-16, 8 996320 8201. С положением конкурса можно ознакомиться на сайте ГАУК ТО "Тюменское концертно-театральное объединение".

Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области "Тюменское концертно-театральное объединение" создано 7 апреля 2014 года. В структуре ТКТО объединились пять государственных учреждений культуры: Тюменская филармония, Тюменский театр кукол, Большой Тюменский драматический театр, Тобольский драматический театр имени П.П. Ершова, Дворец культуры "Нефтяник" имени В.И.Муравленко. Генеральный директор объединения – Юлия Шакурская.