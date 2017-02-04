Среди тюменских школьников выбрали лучших экономистов

Тюменские одиннадцатиклассники Натиг Гурбанов и Злата Юрчевская заняли первое место в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников по экономике. Третье место досталось ученице 10 класса Арине Сироткиной.

Интересно, что на втором месте оказался восьмиклассник Алексей Белоножко. Он уступил победителям всего один балл. Алексей продемонстрировал неподдельный интерес к предмету, а во время разбора заданий комиссия отметила его нестандартное мышление.

Стоит отметить, что экономика не является обязательным предметом школьной программы, а потому в интеллектуальных соревнованиях участвовали те, кто интересуются данной наукой в свободное время. Олимпиада - это возможность проверить знания и сравнить свой уровень подготовки с другими ребятами.