Врачи Федерального центра нейрохирургии избавили пациентку из Воркуты от приступов эпилепсии

Врачи Федерального центра нейрохирургии в Тюмени избавили 30-летнюю пациентку из Воркуты от приступов эпилепсии, проведя уникальную высокотехнологичную операцию.

Первый приступ эпилепсии у Анны Клыковой случился ночью, во сне. На тот момент девушке едва исполнилось 18 лет. После этого жизнь Анны буквально разделилась на "до" и "после".

"Меня положили в неврологию, там считали, что это посттравматическое, хотя травм у меня в не было. МРТ у нас в городе тогда не делали, и меня отправили в Сыктывкар, оттуда в Липецк, затем в Москву. В столице я попала на прием к профессору Владимиру Карлову, и он на первом же приеме определил, что у меня склероз гиппокампа - височная эпилепсия. После подробных исследований этот диагноз, который никто до этого не мог поставить целых 12 лет, подтвердился. Тогда Владимир Алексеевич и порекомендовал мне обратиться в Федеральный центр нейрохирургии в Тюмень к профессору Суфианову", - рассказала Анна Клыкова.

Заведующий отделением функциональной нейрохирургии ФЦН Александр Орлов подтвердил, что это непростой случай - врожденная аномалия головного мозга, проявлявшаяся эпилепсией.

"Чтобы локализовать очаг эпилепсии, пациентке сделали операцию. Мы провели много дополнительных исследований, долго размышляли, сопоставляли все, и в итоге 21 июля прошлого года Альберт Суфианов сделал пациентке операцию: лобэктомия прошла успешно, больше пациентку приступы эпилепсии не мучают", - рассказал врач.

Анна Клыкова и ее мама Людмила Клыкова с теплом и благодарностью отзываются о врачах центра, особенно о главвраче нейроцентра, профессоре Альберте Суфианове.

"Спасибо большое центру за внимательных, чутких и профессиональных работников. После операции у Ани больше не было приступов, и это для нас настоящее чудо. Ведь мы объездили всю Россию, везде искали спасения, Ане становилось все хуже, но никто не мог нам помочь. Когда же нам рассказали про тюменский центр, мы сразу поехали. Мы ждали у кабинета главврача, было уже поздно, Альберт Акрамович принимал у себя иностранную делегацию. Но он извинился перед гостями, вышел к нам, выслушал нас и принял решение, что будет проведено две операции. А ведь никто другой не хотел брать ее на операцию из-за высоких рисков", - делится мама пациентки Людмила Клыкова.

Как отметил профессор Альберт Суфианов, в нашей стране крайне мало центров, которые занимаются лечением эпилепсии. В то же время потребность в таких операциях колоссальная, как среди взрослых, так и среди детей.

"Именно поэтому в последнее время мы начали делать упор на эту область, сейчас интенсивно усиливаемся в плане диагностики, делаем функциональное МРТ, чтобы максимально четко фиксировать, где и какие очаги в мозге за что отвечают, чтобы не повредить их во время операции. Анна Клыкова – молодец, она не опускала руки, а продолжала бороться за свое здоровье даже после стольких лет неудачных попыток лечения. Надо обязательно верить в то, что вам помогут, пусть и не прямо сейчас. Самое главное – не терять надежду. А специалисты Федерального центра нейрохирургии в Тюмени всегда готовы сделать все возможное, чтобы помочь", - прокомментировал Альберт Суфианов.

Отметим, нейрохирургический центр в Тюмени по праву считается одним из лидеров по лечению эпилепсии, что отмечают специалисты из других городов и стран. Именно здесь в 2016 году врачи пошли на риск: провели уникальную операцию семилетнему мальчику, который страдал эпилепсией и одновременно тяжелой формой гемофилии, когда нарушена способность к свертыванию крови. Сегодня Юра Тимофеев активный мальчик, бегает, разговаривает и радует своих родных.

Кроме того, на базе ФЦН регулярно проходят научно-практические конференции и мастер-классы с международным участием, посвященные вопросам лечения этого недуга. Обучающие мероприятия пользуются высоким интересом со стороны иностранцев.