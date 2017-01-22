Актеры Тюменского драмтеатра отправятся на всероссийский фестиваль "Пять вечеров"

Автор фото: Фрол Подлесный

Тюменский драматический театр представит спектакль "С любимыми не расставайтесь" на ежегодном Всероссийском театральном фестивале "Пять вечеров" имени Александра Володина, который пройдет в Санкт-Петербурге. Показ состоится 7 февраля на сцене театра "На Литейном".

Как сообщили в департаменте культуры Тюменской области, также в фестивале примут участие Камерный театр (Воронеж), Русский драматический театр им. Н.А. Бестужева (Улан-Удэ), театр "Июльансамбль", 9-я студия МХТ (Москва), Драматический театр (Нижневартовск), театр "На Литейном" (Санкт-Петербург) и другие. Они выступят на разных культурных площадках северной столицы России с 6 по 10 февраля.

Тюменская постановка уже успела получить высокие оценки от арт-директора фестиваля, театрального критика и театроведа, кандидата искусствоведения, профессора кафедры русского театра РГИСИ, создателя, главного редактора и директора "Петербургского театрального журнала" Марины Дмитревской.

Напомним, премьера спектакля "С любимыми не расставайтесь" на сцене Тюменского драматического театра состоялась 25 ноября 2016 года. Постановщиком и режиссером выступил лауреат Государственной премии РФ Александр Баргман.

Фестиваль имени Володина "Пять вечеров" проходит без официоза и пафоса. Он был основан в 2004 году, и за это время петербургские зрители смогли увидеть лучшие постановки володинских пьес, идущие в России. В рамках мероприятия свою версию произведения "С любимыми не расставайтесь" также представит московский театр "Июльансамбль", 9-я студия МХТ, режиссер – Георгий Сурков.