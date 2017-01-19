На тюменских дорогах появятся дополнительные камеры видеофиксации

В 2017 году на дорогах областного центра будет установлен 151 стационарный комплекс фото- и видеофиксации нарушений ПДД. Причем 10 камер появятся на участке объездной дороги, вблизи трассы Тюмень-Ханты-Мансийск, уже к концу февраля. Также фото- и видеофиксаторы планируется установить в Тобольске.

Как отметил в рамках сегодняшнего брифинга начальник областного управления ГИБДД Михаил Киселев, такая мера поможет осуществить более жесткий контроль за нарушителями. "Это очень эффективно, когда отсутствует человеческий фактор. Здесь уже не инспектор принимает решение, а видеокамера. Однако если возникает спор или сомнения по поводу фиксации, то водитель всегда может направить жалобу в ГИБДД", - пояснил руководитель управления.

Он добавил, что по итогам 2016 года, лидерами среди нарушений правил дорожного движения стали – проезд на красный сигнал светофора, движение по выделенной для общественного транспорта полосе, выезд за стоп-линию.

Любовь Голышева