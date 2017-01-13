Тюменцы могут получить охотничий билет через МФЦ

Госохотуправление Тюменской области с начала 2017 года прекратило личный прием заявлений на получение и аннулирование охотничьих билетов. Теперь прием заявлений осуществляется во многофункциональных центрах (МФЦ) и в электронном виде через портал госуслуг.

Как сообщили в ведомстве, при направлении заявления на получение или аннулирование охотничьего билета в электронном виде результат будет доставлен в указный в заявлении филиал МФЦ.

Кроме того, обратившись в любой филиал МФЦ Тюменской области, можно получить разрешение на добычу охотничьих ресурсов и подать заявку на участие в распределении разрешений на добычу охотничьих ресурсов.