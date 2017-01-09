Тоболяки могут бесплатно посмотреть фильмы фестиваля "ФАНК"

Бесплатно увидеть фильмы фестиваля актуального научного кино "ФАНК" смогут жители Тобольска в кинозоне, которая будет работать в индустриальном институте в течение 2017 года, пишет "Тюмeнская линия".

Зона оборудована мультимедийным оборудованием и мягкими сидениями для круглосуточного просмотра картин на языке оригинала с субтитрами.

К просмотру предложат пять фильмов.

"За гранью дисциплин" - совместная работа британца Пола Магуайера и россиянина Александра Каганского рассказывает о проекте группы ученых из Эдинбургского университета. Химики, нейробиологи, физики и множество других специалистов работают над слиянием нескольких наук в одну с целью приумножить знания и открыть новые грани науки через обмен исследовательским опытом и объединение усилий специалистов из разных областей.

"Бомба, потрясшая мир" - эта картина польского режиссера Кароля Ялотовски стала хитом "ФАНКа". Фильм рассказывает о создании ядерной бомбы от лица одного из создателей. Рассказчиком стал Рой Глаубер — один из самых молодых участников "Манхэттенского проекта", посвященного созданию ядерной бомбы, лауреат Нобелевской премии по физике 2005-го года. Ученый участвовал в первых испытаниях атомного оружия, Он делится воспоминаниями и рассказывает о своём участии в проекте.

"Терра" - это сага об истории происхождения различных видов жизни на Земле, которую широкой публике представили документалисты из Франции Ян Артрюс Бертран и Мишель Питио .

"Тайный мир веществ" - фильм об истории развитии материалов, от самого раннего инструмента, сделанного из камня, до замены органов электронными и механическими устройствами. О скрытых возможностях материалов рассказывают деятелей науки.

"Новосибирские острова" - отечественная кинолента о двух десятках островов Новосибирского архипелага, недра которых хранят артефакты древних эпох. В основу легла научно-исследовательская экспедиция, организованная Русским географическим обществом.