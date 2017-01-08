Сотни тюменцев приняли участие в проекте "Школа молодых тренеров"

Участниками проекта "Школа молодых тренеров" в 2016 году стали сотни тюменцев, желающих начать тренерскую карьеру.

На протяжении нескольких месяцев в рамках трех образовательных модулей они прошли занятия по публичным выступлениям, разработке программы тренингов и мастерству презентации.

Выпускниками проекта стали 25 активных молодых тюменцев. Они стажировались на крупных событиях регионального проекта "Моя территория", где выступали в качестве модераторов рабочих групп. На этом проект не завершается: сейчас выпускники проводят собственные тренинги по искусству выступления перед публикой. В 2017 году "Школа молодежных тренеров" ждет новых участников.