Тюменцы осознанно подходят к благотворительности

В экономический кризис, когда реальные доходы населения снижаются, к благотворительности граждане начинают подходить более осознанно.

"Сейчас люди подходят к благотворительности более осознанно. Когда доход хороший и все хорошо живут, получается "хочу помогу, не хочу - не помогу". А когда ты видишь, что боль и страдания умножаются, то помогаешь более осознанно. У нас в церкви правило такое - помочь хоть чем-то, даже если не можешь помочь полностью. Ищем варианты, что мы можем сделать в данной ситуации", - рассказал заместитель руководителя отдела социального служения и благотворительности Тобольско-тюменской епархии Андрей Якунин.

Тем не менее, по мнению исполнительного директора Благотворительного Фонда Развития города Тюмени Веры Баровой, иногда кризис - это время новых возможностей.

"Раньше я подвергала сомнению фразу о том, что кризис - это время возможностей. И вдруг у нас появился новые замечательные партнеры, которые именно в разгар кризиса пришли к нам и предложили стать партнерами в реализации благотворительных программ. В тяжелые времена возрастает поток просителей, и очень удобно иметь администратора, оператора, который может дать заключение - насколько просьба обоснована", - приводит слова Веры Баровой "Вслух.ру".