Андрей Якунин: мотивацией для благотворительности должна быть любовь, а не достаток

Желание заниматься благотворительностью должно происходить из любви, а не из достатка, отмечает заместитель руководителя отдела социального служения и благотворительности Тобольско-тюменской епархии Андрей Якунин.

"Любая лепта, любая благотворительность принимается, но большее оправдание в глазах божьих имеет та, которая делается из любви. Социальное церковное служение призывает нас умножать любовь в этом мире. Это такая мотивация. Правильная позиция - делать добрые дела из любви к ближнему. Помогая людям, мы тем самым исполняем закон любви к ближнему", - пояснил Андрей Якунин.

Председатель тюменского городской общественной организации "Особый ребенок" Нина Нижеборская считает, что уровень дохода вообще не имеет никакого значения.

"Благотворительность - это нравственная прививка, привычка. Это нравственная потребность. Когда человек приходит к осознанию того, что он должен заниматься благотворительностью - будет ли это одна десятая дохода, или одна вторая, или совсем маленький взнос - вот тогда и занимается благотворительностью", - приводит слова Нины Нижеборской "Вслух.ру".