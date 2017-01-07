Услуги социального такси востребованы среди тюменцев

Более семи с половиной тысяч тюменцев воспользовались в 2016 году услугами областного центра реабилитации инвалидов. При этом 1650 человек получили помощь в полустационарной форме социального обслуживания. Среди них 450 инвалидов старше 18 лет, 750 детей-инвалидов и еще 450 малышей в возрасте до 3 лет с ограниченными возможностями здоровья. Шесть тысяч жителей Тюмени воспользовались услугами социального такси.

Как сообщили в областном департаменте социального развития, при прохождении программы курсовой комплексной реабилитации для каждого человека разрабатывается индивидуальная программа с учетом особенностей состояния здоровья, степени функциональных нарушений, возможности посещения центра. К участию в программах активно привлекаются и родители: их обучают навыкам и приемам реабилитации. На занятиях клубов "Родитель родителю", "Мамина школа" и "Ровесники мудрости" специалисты консультируют, как продолжить реабилитационные мероприятия дома. Здесь родители могут обменяться опытом, поддержать друг друга.

Во втором полугодии 2016 года при участии Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в центре создана мобильная реабилитационная служба на дому по сопровождению семей с детьми-инвалидами, нуждающимися в особой поддержке государства. До конца года услуги на дому получили 47 особых семей.