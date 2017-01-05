Канун Рождества в тюменских селах отметят по-спортивному

В селе Ярково Тюменской области накануне Рождества, 6 января, пройдут Зимние дворовые игры, а также пройдет Рождественский базар, сообщили в пресс-службе губернатора.

В селе Созоново пройдет День здоровья, с соревнованиями по лыжным гонкам и веселыми стартами. На лыжи встанут и жители Борков, а в Успенке можно будет поболеть за юных хоккеистов.

По словам начальника управления по спорту и молодежной политике администрации Тюменского района Андрея Кайзера практически во всех муниципальных образованиях в праздничные дни, начиная с 1 января, для всех желающих работают катки.

"Конечно, многое зависит от погоды. Так что одевайтесь потеплее, и пусть праздничные дни будут наполнены физкультурой, спортом, здоровьем!", - отметил он.