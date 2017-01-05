Канун Рождества в тюменских селах отметят по-спортивному

15:56 05 января 2017
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
ic.pics.livejournal.com
| Фото: ic.pics.livejournal.com

В селе Ярково Тюменской области накануне Рождества, 6 января, пройдут Зимние дворовые игры, а также пройдет Рождественский базар, сообщили в пресс-службе губернатора. 

В селе Созоново пройдет День здоровья,  с соревнованиями по лыжным гонкам и веселыми стартами. На лыжи встанут и жители Борков, а в Успенке можно будет поболеть за юных хоккеистов. 

По словам начальника управления по спорту и молодежной политике администрации Тюменского района Андрея Кайзера практически во всех муниципальных образованиях в праздничные дни, начиная с 1 января, для всех желающих работают катки.

"Конечно, многое зависит от погоды. Так что одевайтесь потеплее, и пусть праздничные дни будут наполнены физкультурой, спортом, здоровьем!", - отметил он.

Теги: культура , Рождество , спорт
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Февраль, 2017