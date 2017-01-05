В Тюмени "Дзержинец" помогает родителям и детям найти общий язык

Специалисты психологической службы тюменского центра "Дзержинец" в минувшем году проели ряд мероприятий, направленных на выстраивание правильных взаимоотношений родителей и детей.

Одна из них коснулась подростковых суицидов. На семинарах была дана информация о человеческих потребностях и потребностях подростков с учетом их возраста. Родителям рассказали о профилактике и недопущении несчастных случаев.

Также состоялся семинар о роли эмоций в развитии психосоматических заболеваниях и психоневрозов у детей и подростков. Было рассказано о способствующих заболеванию факторах: наследственность, травмы и т.п.; показана роль эмоций как главной причины возникновения психосоматозов и психоневрозов.

В 2017 году планируется продолжить работу по указанным мероприятиям. Первое занятие пройдет уже сегодня, 5 января, и будет посвящено профилактике стресса у родителей, пишет "KП-Тюмень".