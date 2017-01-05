Тюменская ОКБ №1 внедрила услугу полного медсопровождения

Более 30 пациентов тюменской областной клинической больницы уже воспользовались услугой полного медсопровождения. Предложение доступно не только местным жителям, но и гостям региона, желающим пройти обследования в короткий срок и на комфортных условиях.

Все вопросы по согласованию госпитализации, оформлению необходимой документации берет на себя персональный менеджер, который сопровождает пациента на протяжении всего периода лечения в ОКБ №1 от момента начала обследований и\или госпитализации до их окончания.

В рамках нового сервиса по необходимости осуществляется трансфер пациента и сопровождающих лиц от ж\д вокзала или аэропорта Рощино и обратно транспортом учреждения или предоставляется охраняемое парковочное место на территории больницы. Также предусмотрено размещение сопровождающих лиц в комнатах пребывания (одноместное или двухместное проживание) с питанием или без питания.

"Наши пациенты в рамках сопровождения заботятся лишь об одном - о своем здоровье. Все остальное - это наша задача",- отметила менеджер сервиса полного сопровождения Елена Кашкарева.