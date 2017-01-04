Православные волонтеры Тюмени создадут собственный сайт

Православные волонтеры Тюменской области реализуют проект "Друзья милосердия", который позволит объединить социальные проекты Тобольско-Тюменской епархии. Благодаря специально созданному информационному порталу одни смогут проявить себя, другие – попросить о помощи.

Как рассказал руководитель проекта, заместитель председателя епархиального отдела по социальному служению Тобольско-Тюменской епархии Андрей Якунин, проект направлен на духовно-психологическую помощь людям пожилого возраста и инвалидам.

"Многие из них живут практически "в четырех стенах", а социальный работник центра надомного обслуживания является единственной связующей нитью с внешним миром. При этом люди не ходят в храм, не думают о душе, возможно, потому что не было потребности. Для них и задуман этот проект: возможно, кто-то из них захочет принять крещение или посетить службу в храме. Хочется, чтобы приход стал для них второй семьей", - отметил Андрей Якунин.

Проект будет реализован на средства выигранного президентского гранта. Инициатором стала Православная служба "Милосердие" прихода в честь иконы Божией Матери "Утоли моя печали" (Тюмень).

Кроме того, в январе начнутся курсы сестер милосердия. Пока объединять волонтеров будут встречи горячая линия, а в дальнейшем планируется создать отдельный информационный портал, пишет "Тюменская облaсть сегодня".