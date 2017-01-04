Тюменские семьи доказали свою сплоченность

13:24 04 января 2017
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В Тюмени подводят итоги программы "Папа, мама, я – дружная семья", которую реализовали в центре "Дзержинец" в рамках проекта "Молодые семьи Тюмени".

За прошедший год отдел по работе с молодой семьей провел не менее 70 мероприятий разного масштаба, в которых приняли участие более 1200 человек, а также 5000 зрителей и болельщиков. Только в фотоконкурсах проявили себя 250 семей. Активно участвовали тюменцы в конкурсах видеороликов, рассказов, стихов и семейных проектов, где молодые семьи демонстрировали не только свои творческие способности, но и показали свою активную жизненную позицию, любовь к спорту, позитивному досугу и заботу о родном городе и экологии.

Лучшие из участников были награждены памятными дипломами и призами. В планах организаторов – еще больше разнообразить досуг молодых семей Тюмени и привлечь на мероприятия еще больше спортивных и творческих горожан, пишет "Мегaтюмень".

Теги: соревнования , творчество , семья , молодая семья , конкурс
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