Тюменские студенты изучают способы борьбы с непарным шелкопрядом

Студентки Тюменского лесотехникума Козина Ирина и Рещикова Снежана изучили проблему нашествия непарного шелкопряда в августе 2016 года на скверы и парки Тюмени и изучили методы борьбы с насекомых на разных стадиях их развития.

Научно-исследовательская работа "Вредитель леса" была представлена в рамках социально-экологического проекта "Сохраним леса Тюменской области!". Девушки рассказали о местах кладки, распространении и о вреде, который наносят гусеницы шелкопряда. Они также отметили участие студентов техникума в акциях по защите лесных насаждений Гилевской рощи и Парка Гагарина от кладок шелкопряда.

Студентка группы ЛХ-14-1 Екатерина Шульгина также презентовала доклад, посвященный зеленым технологиям, применяемым на одном из предприятий региона, главная из которых –безотходное производство, пишет "Кoмсомольская прaвда – Тюмeнь".