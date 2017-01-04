Тюменские студенты изучают способы борьбы с непарным шелкопрядом

13:06 04 января 2017
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
mediasole.ru

Студентки Тюменского лесотехникума Козина Ирина и Рещикова Снежана изучили проблему нашествия непарного шелкопряда в августе 2016 года на скверы и парки Тюмени и изучили методы борьбы с насекомых на разных стадиях их развития.

Научно-исследовательская работа "Вредитель леса" была представлена в рамках социально-экологического проекта "Сохраним леса Тюменской области!". Девушки рассказали о местах кладки, распространении и о вреде, который наносят гусеницы шелкопряда. Они также отметили участие студентов техникума в акциях по защите лесных насаждений Гилевской рощи и Парка Гагарина от кладок шелкопряда.

Студентка группы ЛХ-14-1 Екатерина Шульгина также презентовала доклад, посвященный зеленым технологиям, применяемым на одном из предприятий региона, главная из которых –безотходное производство, пишет "Кoмсомольская прaвда – Тюмeнь".

Теги: студенты , исследования , экология , безопасность , наука , лес
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Февраль, 2017