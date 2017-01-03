Икону для Абалака создадут на средства тюменских и болгарских журналистов

Тюменские и болгарские журналисты примут участие в акции по сбору средств на создание иконы для Абалакского Свято-Знаменского монастыря возле Тобольска, которая стартует в Рождественскую неделю. Принять участие в благотворительной кампании могут также все желающие.

Как сообщили в пресс-службе губернатора Тюменской области, решение о взаимодействии журналистов было принято во время XX фестиваля журналистов "Вся Россия" в Дагомысе в конце сентября 2016 года. Инициаторы отмечают, что на протяжении 15 лет в Тобольске и Абалаке проходят творческие фестивали журналистов "Православие и СМИ", участники которых реализовали не одну интересную идею. Так, на средства журналистов в Тобольске появился именной колокол, высажена кедровая аллея. Удалось собрать деньги на установку на внутренней стене Абалакского монастыря мозаичной иконы Святого Нестора Летописца. Ее продолжением станет мозаичная икона Святым равноапостольным братьям Кириллу и Мефодию, которых почитают во многих странах.