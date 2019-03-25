Благодаря поддержке "Двуглавого Орла" в Тюмень доставили редкую святыню – башмачок Феодоры

Фото из личного архива Игоря Ракши

Праздник Торжества Православия отметили тюменцы 17 марта – воскресный день первой недели Великого поста. В честь этого события состоялся Крестный ход, который завершился в Ильинском монастыре. Также в этот день обществом "Двуглавый Орел" были доставлены в Тюмень башмачок и икона Святой Феодоры.

В первое воскресенье Великого поста православная церковь празднует победу над иконоборчеством и окончательное утверждение догмата об иконопочитании. В России этот праздник называют "Торжеством Православия", а в Греции − "Воскресеньем Православия" или "Триумфом Православия". Люди в разных странах выходят на улицы, чтобы поприветствовать этот праздник, пройти Крестным ходом, поклониться святыням. В России этот праздник пока мало распространен и известен, но его традиции постепенно возрождаются.

В Тюмени крестный ход на праздник Торжества Православия прошел в Ильинском монастыре. Главный священник Кафедрального Собора протопресвитор Спиридон Проватас (Греция, о. Корфу) направил благословение Святой Феодоры Августы игуменье монастыря Рождества Богородицы Ильинской Нине. Именно в кафедральном соборе г. Керкиры хранятся ее нетленные мощи. Общество развития русского исторического просвещения "Двуглавый Орёл" при личной поддержке руководителя тюменского регионального отделения организации Игоря Ракши провело торжественную передачу в Ильинский монастырь одной из редчайших святынь – башмачка Святой Феодоры, а также иконы с изображением святой.

"Это историческое, знаменательное событие. В мире насчитывается не больше шести таких башмачков. И один из них теперь в Тюмени. Православные жители теперь смогут прикоснуться к святыне и иконе Святой Феодоры. Пока в каждом из нас живет Бог, то нам не страшны никакие внешние агрессоры", — прокомментировал руководитель тюменского регионального отделения Общества "Двуглавый Орёл" Игорь Ракша.

Отметим, в самых разных уголках Греции святая благоверная царица Феодора Константинопольская пользуется неизменным почитанием. Ее икону можно найти практически в каждом храме − даже в маленьких сельских церквушках, а нетленные мощи святой почивают в городе Керкире, столице одноименного острова, более известного у нас под итальянским названием Корфу.

После церковного собора, осудившего иконоборцев и восстановившего иконопочитание, Феодора устроила церковное торжество, которое пришлось на первое воскресенье Великого поста, бывшее в 843 году. Благодаря этому событию люди стали безбоязненно поклоняться иконам.

"В России на протяжении последнего столетия также был период, когда безбожники устроили гонения за иконопочитание и веру в Господа. Из 75 тысяч церквей и храмов к 1987 году в СССР оставалось лишь менее семи тысяч храмов и 15 монастырей. Но несмотря на это, Русь всегда хранима Богом, Божьей матерью, пока в душе у каждого живет Бог и Вера. Сейчас мы возвращаемся к нашим истокам, возрождаем праведные традиции, великие праздники, такие как Торжество Православия. Надеюсь, этот праздник станет основным для общества "Двуглавый Орел" и будет почитаем православными россиянами, как символ возрождения", — подчеркнул Игорь Ракша.

Отметим, к Святыне и иконе Святой Феодоры можно приложиться в Тюмени в Ильинском монастыре (ул. 25 — го Октября, 29).