Тюменский производитель иван-чая поделился историей своего успеха

Прежде чем начинать бизнес в сфере АПК, предпринимателю следует самому поработать в поле и оценить свои возможности, считает известный тюменский производитель иван-чая Александр Арбатский.

Бизнесмен рассказал, что до производства иван-чая он работал в сфере IT, а когда решил уйти в АПК, сначала отказался от компьютера и телефона и уехал в деревню на полгода.

"Вставал в пять утра, купался в реке, думал о технологии сбора иван-чая. Тогда и пришла уверенность, что буду заниматься этим", - поделился Александр Арбатский воспоминаниями в разговоре с корреспондентом "Вслyх.ру".

По его словам, есть примеры того, когда человек вкладывается в землю, строит на ней бизнес, но дело не идет — а все потому, что вовремя не оценил свои возможности.