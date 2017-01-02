Тюменский производитель иван-чая поделился историей своего успеха

13:54 02 января 2017
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
marinadimina.ru
| Фото: marinadimina.ru

Прежде чем начинать бизнес в сфере АПК, предпринимателю следует самому поработать в поле и оценить свои возможности, считает известный тюменский производитель иван-чая Александр Арбатский.

Бизнесмен рассказал, что до производства иван-чая он работал в сфере IT, а когда решил уйти в АПК, сначала отказался от компьютера и телефона и уехал в деревню на полгода.  

"Вставал в пять утра, купался в реке, думал о технологии сбора иван-чая. Тогда и пришла уверенность, что буду заниматься этим", - поделился Александр Арбатский воспоминаниями в разговоре с корреспондентом "Вслyх.ру".

По его словам, есть примеры того, когда человек вкладывается в землю, строит на ней бизнес, но дело не идет — а все потому, что вовремя не оценил свои возможности.

Теги: АПК , бизнес
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Февраль, 2017