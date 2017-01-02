Жителей Заводоуковска приглашают в музыкальную гостиную

Любимые и популярные песни в сопровождении гармони и баяна услышат гости музыкальной гостиной, которая пройдет в Заводоуковске в полдень 3 января, сообщили в пресс-службе губернатора Тюменской области.

Разделившись на две команды, гости примут участие в "песенном баттле". Состязание выявит настоящих знатоков русской песни. Кроме этого участники должны будут придумать инсценировку одной из прозвучавших песен, подобрав костюмы и атрибуты в соответствии с исполняемым репертуаром. Праздник завершится веселой пляской и новогодним хороводом.