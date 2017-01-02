Жителей Заводоуковска приглашают в музыкальную гостиную

13:34 02 января 2017
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fotohood.ru
| Фото: fotohood.ru

Любимые и популярные песни в сопровождении гармони и баяна услышат гости музыкальной гостиной, которая пройдет в Заводоуковске в полдень 3 января, сообщили в пресс-службе губернатора Тюменской области.   

Разделившись на две команды, гости  примут участие в "песенном баттле". Состязание выявит настоящих знатоков русской песни. Кроме этого участники должны будут придумать инсценировку одной из прозвучавших песен, подобрав костюмы и атрибуты в соответствии с исполняемым репертуаром. Праздник завершится веселой пляской и новогодним хороводом.

Теги: культура , музыка , Заводоуковск
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