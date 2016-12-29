В Тобольске пассажиров автобусов обилечивают удивительные персонажи

В преддверии Нового года тобольское ПАТП проводит традиционный конкурс на лучшее оформление автобуса и самые необычные образы среди водителей и кондукторов.

Как сообщается на сайте предприятия, в этом году к творческому состязанию участники подошли с особым энтузиазмом. Суровые декабрьские морозы сказались на выборе образов: некоторые предприимчивые водители и кондукторы облачались в теплые костюмы белок и котов.

Награждение участников конкурса пройдет уже завтра, 30 декабря. Отметить понравившийся образ могут и тоболяки — голосование запущено в группе ПАТП "Вконтакте". Сейчас больше всех зрительских симпатий собрала одетая сибирским котом водитель Елена Лёвкина.