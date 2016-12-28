Константину Райкину помогли тобольские врачи

Константин Райкин прибыл в Тобольск на фестиваль "Золотая маска", но город увидеть не смог, так как, оступившись, серьезно травмировал ногу. "Все прозаично: я не заметил ступенечки. Упал. Порвал мышцу. Мышца оторвалась. Ее пришили. Я надеюсь, хорошо", - пояснил актер сайту Тобольск.ру.

Операцию под общим наркозом Райкину сделали в местной больнице, после чего актер играл на сцене тобольского драмтеатра в гипсе, намеревался выйти к зрителю и 28 декабря, но затем все-таки отменил из-за травмы спектакли на январь.

Не удалось артисту и посмотреть Тобольск, где он находится впервые: "Такой красивый город, думал, пойду в кремль, а посетил я только больницу, к сожалению", - отметил он. По словам актера, он высокого мнения о тобольских врачах. Главврача Областной больницы № 3 Марата Баширова он назвал хорошим специалистом.