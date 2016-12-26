Тюменских автоинспекторов поблагодарили за поимку вора

Фото: пресс-служба ГИБДД по Тюменской области

Житель Тюмени обратился к руководству областной ГИБДД с просьбой поощрить инспекторов ДПС — капитана Алексея Третьякова и старшего лейтенанта Александра Полковникова. По словам мужчины, автоинспекторы предотвратили кражу в его магазине.

В ночь с 6 на 7 декабря сотрудники ГИБДД, патрулировавшие участок на Старом Тобольском тракте, приметили такси возле закрытого продуктового в деревне Субботино. Через какое-то время из магазина вышли мужчины с коробками. Задержавшие злоумышленников автоинспекторы выяснили, что они взломали замки в помещении и вынесли оттуда товар.

Как сообщают в пресс-службе ГИБДД, за добросовестное выполнение служебных обязанностей автоинспекторов ждет поощрение от командира полка ДПС.