Тюменских автоинспекторов поблагодарили за поимку вора

10:37 26 декабря 2016
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Фото: пресс-служба ГИБДД по Тюменской области

Житель Тюмени обратился к руководству областной ГИБДД с просьбой поощрить инспекторов ДПС — капитана Алексея Третьякова и старшего лейтенанта Александра Полковникова.  По словам мужчины, автоинспекторы предотвратили кражу в его магазине.

В ночь с 6 на 7 декабря сотрудники ГИБДД, патрулировавшие участок на Старом Тобольском тракте, приметили такси возле закрытого продуктового в деревне Субботино. Через какое-то время из магазина вышли мужчины с коробками. Задержавшие злоумышленников автоинспекторы выяснили, что они взломали замки в помещении и вынесли оттуда товар.

Как сообщают в пресс-службе ГИБДД, за добросовестное выполнение служебных обязанностей автоинспекторов ждет поощрение от командира полка ДПС.

Теги: кража , ГИБДД
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