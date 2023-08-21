Креативных предпринимателей приглашают на встречу о возможностях Центра инжиниринга Тюменского технопарка

Представители Тюменского технопарка и Тюменского агентства развития креативных индустрий 21 августа в 17:00 в режиме онлайн проведут встречу, посвященную возможностям Центра инжиниринга Тюменского технопарка.

Центр инжиниринга - это сервис качественных инженерных услуг на условиях софинансирования. Еще остались квоты на софинансирование по многим направлениям.



Тюменское агентство развития креативных индустрий рекомендует обратить внимание на следующие услуги:



* патентование и регистрация товарного знака;

* маркетинговые услуги;

* модернизация производственных процессов;

* оптимизация бизнес процессов;

* финансовый и управленческий аудит;

* цифровизация производства.



Условия участия: малое или среднее предприятие, производственное предприятие, регистрация в Тюменской области, ведение деятельности более 1 года.

Встреча состоится онлайн по ссылке, для участия требуется "Яндекс Телемост". Участие бесплатно.