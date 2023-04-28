Тренды молочного рынка: какие продукты выбирает молодежь?

Фото пресс-службы АО "Золотые луга"

Предпочтения молодых потребителей молочной продукции зачастую отличаются от людей старшего возраста. Если рацион питания детей и подростков контролируют их родители, то молодежь уже самостоятельно принимает решение о потреблении "молочки". Поэтому крупные производители стремятся следовать трендам, чтобы привлечь самую разную аудиторию.

Молочные продукты – основа здорового питания для людей разного возраста. Тренд на правильное питание постепенно развивается и в молодежной среде, однако для этой категории потребителей важны и другие факторы: стильный дизайн, оригинальный вкус, удобный формат. При производстве продукции компания "Золотые луга" стремится учитывать современные тенденции.

Например, при создании линейки питьевых йогуртов производитель следовал тренду "mood food" - это еда, способная поднять нам настроение, подбодрить и вдохновить на лучшее.

"Яркие цвета и вкусы ассоциируются с чем-то радостным и позитивным, упаковка здесь играет не последнюю роль. В итоге в десертную коллекцию вошли три необычных вкуса, которые мы выбрали на основе мнения потребителей: "Лимонный пай", "Печеное яблоко-корица" и "Черничный пирог". Они продаются в ПЭТ-бутылке с закручивающейся крышкой объемом 720 гр, с ярким дизайном и аппетитным изображением трендовых десертов", - рассказала начальник отдела по коммуникациям АО "Золотые луга" Елена Крук.

Еще один продукт, который предназначен, в том числе, для молодежи – новая ряженка с гранолой. Она не имеет аналогов на рынке молочной продукции, отлично подходит для перекуса "на бегу", так как сочетает в себе кисломолочный напиток и смесь хлопьев с добавлением орешков, сушеных ягод и фруктов, льна и других компонентов. Сытный, полезный продукт в стильной бутылке, несомненно, привлекает молодых потребителей.

Молодые люди также любят употреблять различные сыры. Многие отдают предпочтения натуральным по составу продуктам – как с классическим вкусом, так и с кислинкой. Такие сыры подходят для легкого фуршета, изготовления оригинальных канопе, мини-сэндвичей. Компания "Золотые луга" выпускает сыры "Голландский", "Пошехонский" и "Гауда". Они изготавливаются исключительно из молока высшего сорта и не содержат растительных жиров и консервантов.

Кофе – один из любимых напитков молодых людей. Наибольше популярностью пользуются капучино и латте – кофе с добавлением молока или сливок. Растет мода на альтернативное, растительное молоко (кокосовое, миндальное), однако чаще всего потребители предпочитают именно классический молочный продукт. К тому же растительное молоко может быть очень калорийным: к примеру, популярный латте на кокосовом молоке может содержать до 10 грамм жира, в то время как в обычном молоке процент жира не превышает 3,6.

Молоко "Золотые луга" выбирают во многих кофейнях Тюмени и других городов региона. Кстати, кофе с молоком идеален для завтрака: молоко смягчает действие кофеина на сосуды, а молочные жиры смягчают действие кофейных кислот. Идеально, если температура готового напитка не превышает 70°C. Однако пить его натощак все же не стоит.

АО "Золотые луга" основано в 1998 году, является одним из крупнейших производителей молочной продукции на территории Урала и Западной Сибири. Продукты компании производятся только из натурального молока. Все сырье проходит строгий контроль качества и своевременно охлаждается, поэтому соответствует всем современным требованиям к производству молочной продукции. Четкий контроль температурного режима ведется на всей цепочке от поставщиков молока до точек продаж, включая каждый грузовой автомобиль.

Компания выпускает более 70 наименований продукции под торговыми марками "Золотые Луга", "Живи здорОво" и "Ситниковское", ежегодно обновляя ассортимент. Молочный комбинат "Ситниковский" (филиал АО "Золотые луга") является одним из первых молочных предприятий Тюменской области: в 2022 году завод отметил 90-летний юбилей.