Время. В Тюмени создан бизнес-чат для обмена опытом

В Тюмени создали бизнес-чат (клуб) "Время", в котором успешные предприниматели делятся опытом, развивают ключевые навыки и решают сложные задачи. Главной целью чата является объединение людей, для которых бизнес – инструмент развития и самореализации.

"Мы открыли новую площадку, на которой предприниматели и эксперты смогут рассказать о своих достижениях и сложностях, получить профессиональную консультацию ведущих экспертов в продажах, маркетинге и пиаре. Клуб (чат) ориентирован на поиск партнеров, клиентов, персонал и свежие идеи для роста. Также мы подготовили специальные бонусы для новых участников. Это и реклама в медиахолдинге, бизнес-обучение, и помощь в создании маркетинговых инициатив. Не секрет, что коллаборации и различные объединения – это новый тренд экономического развития. Поэтому приглашаем всех целеустремленных предпринимателей и экспертов вступить в бизнес-клуб "Время". Будем совместно наращивать обороты", - делится соучредитель Елена Дегтярева.

"Лучший способ проявить свои лидерские качества и направить энергию в нужное русло – заняться предпринимательством и не просто плыть по течению, а развиваться в разных направлениях деятельности. Я уверена, что чат позволит стать бизнесменам еще сильнее, а обмен опытом между успешными бизнесменами трех крупнейших городов подарит бесценные знания и позволит развиваться и расти вместе", - подчеркивает соучредитель Мария Кашина.

Чтобы стать участником чата (клуба), необходимо заполнить форму о себе по ссылке, дождаться модерации, которая занимает обычно от 3 до 7 дней. Главное - иметь единые взгляды и желание расти и развиваться вместе с сильнейшими бизнесменами нескольких динамично развивающихся городов: Тюмени, Екатеринбурга и Москвы.