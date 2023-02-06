Евгения Чемеренко: компания "Золотые луга" сохраняет курс на развитие производства и заботу о потребителях

Фото пресс-службы АО "Золотые луга"

2022 год стал юбилейным и значимым для АО "Золотые Луга" — одного из крупнейших производителей молочной продукции на территории Урала и Западной Сибири. Несмотря на ряд внешних трудностей, компании удалось сохранить динамику развития, расширить ассортимент и привлечь внимание к своим продуктам.

Об итогах прошедшего года и планах на перспективу рассказала в интервью генеральный директор АО "Золотые луга" Евгения Чемеренко.

В чем значимость 2022 года для компании "Золотые луга"?

В прошлом году свой 90-летний юбилей отметил наш филиал, Ситниковский молочный комбинат – одно из старейших предприятий Тюменской области. 1 марта 1932 года состоялась первая варка сгущённого молока, которое впоследствии стало известным на весь мир.

Во время Великой Отечественной войны завод кормил фронтовиков, а после окончания войны началось техническое переоснащение. Для рабочих строили дома, появился дом культуры, детский сад. Расширялся ассортимент выпускаемой продукции. Для села комбинат стал настоящим "градообразующим" предприятием.

А наша главная торговая марка "Золотые луга" отпраздновала свое 20-летие. В рамках этого мы провели её успешный редизайн.

Эти даты, несомненно, нашли свое отражение в работе компании. Мы стремимся учитывать многолетний опыт, накопленные знания и верность традициям молочного производства, гармонично сочетая всё это с инновационными технологиями, современными трендами и темпом жизни наших потребителей. В 2022 году произошли изменения, появились новинки, но при этом сохранилось качество и безопасность продуктов.

Как изменились производственные показатели за 2022 год?

Объем производства продукции за прошлый год составил более 60 тыс. тонн. Выручка за 2022 год составила 4 миллиарда 200 млн рублей, из них налогов и сборов во все уровни бюджетов выплачено 216 млн рублей.

Какие тенденции покупательского спроса вы отмечаете в 2022 году, и какие ожидания возлагаете на год наступивший?

Среди покупателей сохраняется спрос на акционные продукты. Мы плотно работаем в этом направлении со всеми федеральными сетями. Покупательская способность падает, мы это видим. Потребители отдают предпочтение традиционным молочным продуктам, но функциональные продукты тоже находят своего покупателя. Компания "Золотые луга" производит натуральные и качественные молочные продукты, эти приоритеты откликаются и у покупателей, несмотря на все жизненные и экономические трудности.

Расскажите о расширении ассортиментного портфеля компании в 2022 году. Какие новые продукты поступили в продажу?

Осенью прошлого года мы расширили ассортимент ТМ "Золотые луга", выпустив на рынок традиционные молочные продукты в новой пэт-бутылке 720 гр: молоко пастеризованное 3,2%, кефир, ряженку и снежок 2,5%. Такой формат подходит для тех, кто не успевает употребить целый литр скоропортящегося продукта.

В декабре 2022 года на рынок вышел еще один новый уникальный продукт – ряженка с гранолой. Яркий дизайн упаковки привлекает внимание потребителя, а вкус не имеет аналогов на рынке молочных продуктов. Мы рассчитываем, что новинка станет фаворитом среди категории функциональных продуктов.

Удалось ли расширить географию продаж?

Мы обеспечиваем население Урала и Западной Сибири качественными натуральными молочными продуктами. Расширение рынка сбыта произошло за счет заключения договора с федеральной сетью магазинов "Красное и Белое". А ультрапастеризованное молоко "Золотые луга" продается далеко за пределами региона — в Иркутске, Чите, Новосибирске, даже на Камчатке. Современное оборудование на нашем заводе позволяет выпускать продукцию не только с коротким сроком годности, что позволяет расширить географию поставок.

Как изменился внешний вид продукции в результате редизайна?

Вся линейка ТМ "Золотые Луга" значительно преобразилась к своему 20-летию. Новая упаковка более современная и яркая, при этом общий внешний вид сохранился. Мы обновили цвета, доработали логотип – теперь в нем более четко нарисованы сердечки, которые отражают всю теплоту и заботу о наших потребителях.

Редизайн высоко оценили потребители: после ввода новой упаковки мы зафиксировали рост продаж по всем категориям. Так, отгрузки после обновления дизайна увеличились на более чем 25%.

Каких еще успехов удалось добиться компании за прошедший год?

Мы не только много работали над производительностью и качеством продукции, но и активно участвовали в социально значимых проектах, посещали мероприятия и представляли свое предприятие.

В сентябре в рамках XX Межрегиональной агропромышленной выставки Уральского федерального округа Полномочный представитель Президента России в УФО Владимир Якушев вручил благодарность за многолетний добросовестный труд, высокие производственные показатели и большой вклад в развитие агропромышленного комплекса.

Летом 2022 года компания "Золотые луга" вошла в каталог предприятий "Молочная гордость России", который разработал Всероссийский научно-исследовательский институт маслоделия и сыроделия в Угличе - филиал ФГБНУ "Федеральный центр пищевых систем им. В.М. Горбатова" Российской академии наук при поддержке Национального союза производителей молока ("Союзмолоко"). А по результатам профессионального конкурса качества молочной продукции, ежегодно проводимого в рамках Международной молочной недели в Угличе, все наши четыре вида сыров получили золотые медали.

Компания вновь стала лауреатом конкурса "Лучшие товары и услуги Тюменской области", получила награду за масштабный вклад и активное участие в развитии Всероссийской Программы "100 лучших товаров России". Четыре продукта отмечены на VII Международном конкурсе качества пищевой продукции "Гарантия качества-2022". А молоко получило высокую оценку экспертов Роскачества.

В течение всего года мы поддерживали проекты для юных эковолонтеров Центра развития экологических программ "Живая Планета", выступили партнером полюбившегося тюменцам фестиваля "Парад колясок" на День города, помогли Ишимскому геронтологическому центру в организации праздника, посвященного Дню пожилого человека. Вручили молочные призы победителям XI Гонок на толокарах, которые состоялись в Тюмени в рамках семейного регионального проекта "Создавая будущее". Идеи каждого проекта нам близки, поэтому в 2023 году продолжим работу в этом направлении.

Юбилейный год завершился, чем планируете удивлять в 2023 году?

В этом году нас ждет еще одна не менее важная дата: наша линейка оздоровительных кисломолочных продуктов "Живи здорОво" будет праздновать свое 10-летие. Мы готовимся к этому событию, запланирован важный проект совместно с одним из медицинских учреждений Тюмени – о нем объявим чуть позже.

Несомненно, в 2023 году сохраним курс на развитие производства, сохранение качества и безопасности натуральных молочных продуктов, выпускаемых под нашими брендами, будем изучать потребности покупателей и тренды, радовать покупателей и партнеров своей продукцией.

АО "Золотые луга" основано в 1998 году, является одним из крупнейших производителей молочной продукции на территории Урала и Западной Сибири. Продукты компании производятся только из натурального молока. Все сырье проходит строгий контроль качества и своевременно охлаждается, поэтому соответствует всем современным требованиям к производству молочной продукции. Четкий контроль температурного режима ведется на всей цепочке от поставщиков молока до точек продаж, включая каждый грузовой автомобиль.

Компания выпускает более 70 наименований продукции под торговыми марками "Золотые Луга", "Живи здорОво" и "Ситниковское", ежегодно обновляя ассортимент. Молочный комбинат "Ситниковский" (филиал АО "Золотые луга") является одним из первых молочных предприятий Тюменской области: в 2022 году завод отметил 90-летний юбилей.